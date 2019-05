Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Aufbruch eines Lebensmittelautomaten

Kuhardt (ots)

In der Nacht auf den 1. Mai 2019 wurde durch unbekannte Täter ein Lebensmittelautomat in der Rülzheimer Straße in Kuhardt angegangen und aufgebrochen. Aus dem Automat wurde anschließend Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an die pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell