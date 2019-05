Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Am 1. Mai 2019 streifte im Laufe des Nachmittags ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Fahrzeug in Germersheim in der Königstraße. Anstatt sich um die Schadensreguliergung zu kümmern, entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an die pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

