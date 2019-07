Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Körperverletzungen auf dem Zweibrücker Stadtfest

PI Zweibrücken (ots)

Im Rahmen des diesjährigen 40. Zweibrücker Stadtfestes kam es von Freitag, den 26.07.2019 auf Samstag, den 27.07.2019 zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Hierbei gerieten zwei Personen aus bisher unbekannten Ursachen in der Von-Rosen-Straße in Streit, die im Anschluss in einer Rangelei endete. Die Situation konnte durch die eingesetzten Beamten auf dem Stadtfest beendet werden. Einer der Probanden wurde hierdurch leicht verletzt.

Des Weiteren kam es gegen 01.15 Uhr in der Lammstraße zu einer weiteren Körperverletzung. Demnach konnte durch die eingesetzten Beamten eine am Boden liegende Person festgestellt werden. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Täter die am Boden liegende Person zuvor mit einem Gegenstand am Kopf verletzte und eine weitere Person ins Gesicht schlug. Die beiden Geschädigten Personen wurden leicht verletzt.

Zuletzt wurde eine Person in der Rosengartenstraße während eines Schlichtungsversuches zwischen zwei streitenden Personengruppen von einem unbekannten Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht getroffen. Die Person wurde ebenfalls leicht verletzt. Gründe warum es zum Streit zwischen den Personengruppen gekommen ist, ist nicht bekannt.

