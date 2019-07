Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Scheibe an Bibliothek zertrümmert

Ahaus (ots)

Beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag eine circa 3,50 mal 2,00 Meter große Fensterscheibe am Gebäude der Stadtbibliothek in Ahaus. Betroffen war die Fassadenseite zum Bernsmannskamp hin. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

