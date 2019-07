Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stiehlt Geld, Schmuck und mehr

Bocholt (ots)

Einen Tresor mit Bargeld, Schmuck, zwei Spielekonsolen und Kameraobjektive hat ein Unbekannter am Sonntag in Bocholt bei einem Einbruch erbeutet. Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in einem Wohnhaus an der Markgrafenstraße verschafft, indem er eine Tür aufhebelte. Die Tat ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell