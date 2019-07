Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Straße als Rennstrecke und Filmkulisse zweckentfremdet

Gronau (ots)

Polizeibeamte sind am Sonntag in Gronau Hinweisen auf ein illegales Fahrzeugrennen nachgegangen. Schauplatz des Geschehens sollte die Siemensstraße sein - dort hatte sich im vergangenen Monat ein entsprechender Vorfall ereignet, der wie berichtet in einen Unfall mit einem Leichtverletzten gemündet war. Als die Beamten gegen 16.30 Uhr vor Ort eintrafen, fanden sie mehrere junge Gronauer vor: Sie hatten mehrere Fahrzeuge im Halbkreis aufgestellt und ein Filmstativ aufgebaut. Nach eigenen Angaben wollten sie ein Rap-Video drehen. Die Polizeibeamten erteilten Platzverweise. Ermittlungen ergaben, dass an dem gemeldeten Autorennen andere Fahrzeuge als die der Gruppe beteiligt gewesen sein sollen: Zeugen hatten drei Motorräder und einen dunklen Pkw beobachtet, die sich zwischenzeitlich wieder entfernt hatten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell