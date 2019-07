Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tempofahrt gefilmt

Bocholt (ots)

Offensichtlich ging es einem Autofahrer am Sonntag in Bocholt nur um den Rausch der Geschwindigkeit: Ein Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeug gegen 18.15 Uhr die Robert-Bosch-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Ein Unbekannter stand unterdessen am Straßenrand, filmte die Fahrt und stoppte die Zeit. Der Autofahrer soll mit einem grün lackierten Mercedes AMG unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell