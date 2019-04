Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Hausfriedensbruch in Seniorenresidenz in Vallendar

Vallendar (ots)

Am 12.04.2019 kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Hausfriedensbruch zum Nachteil einer Senioreneinrichtung in Vallendar. Durch den Hausmeister des Anwesens wurden dabei 4 Jugendliche in den Räumen des ehemaligen Schwimmbades angetroffen, welche sich dort unberechtigt aufhielten. Um in das Gebäude zu gelangen, montierten diese ein Vorhängeschloss ab, welches mit Schrauben an der Holztür gesichert war. Da der Mitteiler die Jugendlichen bereits aus dem Haus verweisen hatte, sind die Personalien der Täter hier bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund wird Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gegen -Unbekannt- vorgelegt.

