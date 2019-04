Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallgeschehen am Wochenende

Bendorf (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Bendorf kam es im Berichtszeitraum 12.04.2019 - 09.00 Uhr bis 14.04.2019 - 09.00 Uhr zu insgesamt 6 Verkehrsunfällen. In 5 Fällen blieb es lediglich bei Sachschaden. In einem Fall wurde am Freitagmorgen eine 51-jährige Bendorferin im Rahmen eines Auffahrunfalles auf der B 42, Höhe der Ortslage Bendorf, leicht verletzt. Neben dem entstandenen leichten Sachschaden klagte die, in diesen Fall vorausfahrende, Fahrzeugführerin über Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich. Gegen den nachfolgenden Fahrzeugführer, welcher aufgefahren war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ebenfalls am Freitag, zwischen 07.30 und 16.30 Uhr, kam es in der Engerser Straße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Hierbei parkte eine 28-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ihren Dienstwagen auf einem der firmeneigenen Parkplätze in der Engerser Straße 59. Als diese zu dem Fahrzeug am späten Nachmittag zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich des hinteren Stoßfängers fest, welcher augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Entsprechende Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurden aufgenommen. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizei in Bendorf unter 02622/9402-0 erbeten.

