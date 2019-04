Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 12.04.19 - 14.04.2019

Andernach (ots)

Andernach Am Donnerstagabend konnte in der St. - Thomaser - Hohl in Andernach ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt werden. Vor der Durchführung eines freiwilligen Urintest versuchte der Fahrer einen Beutel mit Fremdurin in seiner Hand zu verstecken. Bei einer anschließend durchgeführten Personendurchsuchung konnte in der Unterhose Griptütchen mit Drogenanhaftungen aufgefunden werden.

Plaidt Am Freitag, den 12.04.2019 gegen ca. 04:00 Uhr konnte vor einem Mehrfamilienhaus im Gewerbepark in Plaidt eine mit einem Küchenmesser bewaffnete, randalierende Person festgestellt werden. Diese versuchte kurz zuvor mittels eines falschen Schlüssels sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Als dies nicht gelang, begab er sich vor das Anwesen und beschädigte dort mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Mann schien unter einer psychischen Erkrankung zu leiden. Bei dem Einsatz kam es zu keinerlei Verletzungen.

Andernach Am Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein in seinem Privatfahrzeug fahrender Fahrschullehrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein auf der Dienststelle gerichtsverwertbarer durchgeführt Test ergab einen Wert von unter 0,5 Promille. Es folgte eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Andernach Am Samstagvormittag kam es in der Koblenzer Straße in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einer Radfahrerin. Die Autofahrerin wollte den Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums verlassen und nach rechts auf die Koblenzer Straße auffahren. Dabei übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin. Diese verletzte sich durch die Kollision leicht am Kopf.

