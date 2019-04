Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Sachbeschädigung zum Nachteil des kath. Pfarramtes

Bendorf (ots)

Zwischen dem 08.04.2019 und 12.04.2019 kam es zu einer Sachbeschädigung an der Toranlage des kath. Pfarramtes in der Hauptstraße in Bendorf. Vermutlich durch kräftiges Rütteln oder den Versuch, das Tor gewaltsam zu öffnen, wurde dieses aus der Verankerung gerissen. Täterhinweise oder Ermittlungsansätze zu diesem Fall liegen nicht vor. Entsprechende Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

Rückfragen (Für Pressevertreter) bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell