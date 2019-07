Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnmobil entwendet

Bocholt (ots)

Ein Wohnmobil haben Unbekannte in Bocholt gestohlen. Die Täter hatten das weiße Fahrzeug vom Typ Fiat Ducato zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, an der Schaffeldstraße entwendet. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit BOH-Kennzeichen machen kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.

