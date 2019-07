Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Flüchtlingsunterkünfte kontrolliert

Ahaus (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Borken haben am Samstagabend Mitarbeiter der Ausländerbehörde des Kreises Borken in Zusammenarbeit mit der Stadt Ahaus bei einer Kontrollaktion unterstützt. Im Mittelpunkt standen dabei mehrere städtische Flüchtlingsunterkünfte an der Fürstenkämpe. Die Aktion wurde zeitgleich in allen drei Gebäuden durchgeführt. Sie zielte insbesondere auf mögliche Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Polizei und Behörden gingen mit dieser Maßnahme entsprechenden Hinweisen nach, die sich dann aber bei der Überprüfung nicht bestätigten. Zu einer Anzeige führte lediglich der Fund einiger Gramm Marihuana.

