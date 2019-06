Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin von Radfahrer übersehen

Delmenhorst (ots)

Eine 57-Jährige Radfahrerin aus Delmenhorst wurde von einem 32-Jährigen Mann aus Ganderkesee auf seinem Rad übersehen und leicht verletzt. Der junge Mann befuhr am Dienstag, 25.06.2019, gegen 17:45 Uhr, mit seinem Rad verbotswidrig den Gehweg an der Stedinger Straße in Delmenhorst stadtauswärt und übersah die in gleiche Richtung laufende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen die Delmenhorsterin stürzte und leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Der Sachschaden am Fahrrad blieb gering.

