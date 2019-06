Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Täter nutzen offene Tür - Zeugenaufruf +++Diebstahl in der Grafttherme - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Täter nutzen offene Tür

Eine offenstehende Tür nutzen unbekannte Täter am Mittwoch, den 26.06.2019, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr um die Wohnung einer 85-Jährigen in der Dwostraße in Delmenhorst unbemerkt zu betreten. Die Dame hatte sich zum Vorfallszeitpunkt im Garten befunden. Später stelle sie erschrocken fest, dass unter anderem Schmuck entwendet wurde. Der Gesamtschaden wird auf 2.100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Nummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl in der Grafttherme

Aus einem unverschlossenen Spint in der Grafttherme in Delmenhorst entwendeten Unbekannte am Mittwoch, den 26.06.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr, diverse Gegenstände. Der Spint wurde zur Tatzeit von einer 18-Jährigen und zwei 12-Jährigen Badegästen genutzt, welche währenddessen ausgelassen das kühle Nass bei der Hitze genossen. Der Gesamtschaden wird auf 650 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Nummer 04221/1559-0 entgegen.

