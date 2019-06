Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Beim Überqueren eines Zebrastreifens wurde am 26.06.2019, gegen 07:45 Uhr, ein 17-jähriger Radfahrer in Delmenhorst übersehen und durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt. Ein 86-jähriger Delmenhorster befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem 3er BMW den Burggrafendamm in Richtung stadtauswärts. Zeitgleich beabsichtigte der junge Radfahrer aus Delmenhorst den Fußgängerüberweg am Burggrafendamm/Ecke Am Stadtbad mit dem Rad zu überqueren. Dies übersah der BMW-Fahrer und verletzt den Jungen durch den Zusammenstoß leicht. Die Sachschäden hielten sich gering.

Die Polizei weist noch mal darauf hin, dass Radfahrer auf Zebrastreifen nur Vorrang haben, wenn diese absteigen und das Fahrrad über den Zebrastreifen schieben. Dann gelten sie als Fußgänger und haben entsprechende Rechte.

