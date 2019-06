Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer entfernt sich nach Unfall unerlaubt +++ 19-jährige Radfahrerin von Radfahrer übersehen

Delmenhorst (ots)

Radfahrer entfernt sich nach Unfall unerlaubt

Am Dienstag, den 25.06.2019, kam es gegen 14:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem sich der Radfahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 26-jähriger Nordenhamer wollte mit seinem Daimler von der Auffahrt einer dortigen Kfz-Werkstatt auf die Atenser Allee in Atens einfahren und kollidierte hier mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr. Der junge Mann stürzte hierbei über die Motorhaube des Daimler. Beide Beteiligten unterhielten sich kurze Zeit vor Ort, dann stieg der Mann auf sein Rad und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ob bei dem Unfall auch ein Schaden am Rad entstanden oder der Radler verletzt wurde ist unklar. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Radfahrer oder dem Unfall machen können, oder auch der Radler selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 4731/9981-0 zu melden.

+++

19-jährige Radfahrerin von Radfahrer übersehen

Ein 66-jähriger Nordenhamer befuhr am Dienstag, den 25.06.2019, gegen 16:40 Uhr, mit seinem Fahrrad den Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Ellwürder Straße in Nordenham. An der dortigen Ampelanlage des Kreuzungsbereiches übersah er eine wartende 19-jährige Nordenhamerin mit ihrem Hollandrad, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die junge Frau leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrrädern wird auf 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell