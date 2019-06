Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Unfall verletzt +++ Lkw-Fahrer erleidet hinter dem Steuer gesundheitliche Probleme +++ Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 29-Jährige Radfahrerin wurde am Dienstag, den 25.06.19, gegen 12.50 Uhr, bei einem Unfall in Ganderkesee leicht verletzt. Ein 51-Jähriger Fahrer eines Transporters beabsichtigte von einem Grundstück auf die Adelheider Straße in Ganderkesee zu fahren. Dabei übersah der Delmenhorster die auf dem Geh-und Radweg von links kommende junge Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Die Sachschäden am Transporter sowie am Rad waren gering.

+++

Lkw-Fahrer erleidet hinter dem Steuer gesundheitliche Probleme

Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer aus Hohenkirchen befuhr am 25.06.2019, gegen 12:00 Uhr, mit seinem Sattelzug die Garreler Straße in Richtung Sage. Aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme zog dieser mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn, kam von der Fahrbahn ab und prallte im dortigen Grünstreifen gegen einen Baum. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf 20000 Euro geschätzt.

+++

Verkehrsunfall in Wildeshausen

Im Rahmen eines Überholvorganges kam es am Dienstag, den 25.06.2019, gegen 17:30 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem Volvo und einem Audi. Der 36-Jährige Audifahrer aus Wildeshausen setzte auf der Visbeker Straße, in Richtung Wildeshausen fahrend zum Überholen an. Im Rahmen des Überholvorganges übersah er den sich vor ihm befindlichen Volvo samt Anhänger eines 56-Jährigen, der sich bereits im Abbiegevorgang nach links befand. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren trotz Zusammenstoß anschließend noch fahrbereit. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

