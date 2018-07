POL-GÖ: (363/2018) Nach Gaststättenbesuch in Göttinger Innenstadt beraubt - 30 Jahre alter Mann leicht verletzt

Göttingen (ots) - Göttingen, Barfüßerstraße Freitag, 6. Juli 2018, gegen 06.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Anschluss an einen Gaststättenbesuch ist am frühen Freitagmorgen (06.07.18) gegen 06.10 Uhr in der Göttinger Barfüßerstraße ein 30 Jahre alter Mann überfallen und der Geldbörse beraubt worden.

Bei dem Geschehen wurde der Göttinger leicht verletzt. Aufgrund der zurzeit vorliegenden Erkenntnisse wird angenommen, dass der Täter seinem späteren Opfer nach Verlassen des Lokales gefolgt war. Bei der anschließenden Attacke wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Von dem mutmaßlichen Räuber fehlt jede Spur.

Täterbeschreibung: Ca. 180 bis 190 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle, gelockte Haare, vermutlich bekleidet mit dunkler Hose, hellem T-Shirt und dunkler Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

