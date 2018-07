POL-GÖ: (362/2018) Polizei Göttingen, Polizeiakademie und Ordnungsamt kontrollieren erneut zusammen - 110 Verstöße bei Verkehrskontrolle in der Innenstadt registriert

Göttingen (ots) - Göttingen, Innenstadt und Sandweg Dienstag, 3. Juli 2018, 08.15 bis 13.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Rahmen einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt "Fehlverhalten von Auto- und Fahrradfahrern" haben Beamte der Polizeiinspektion Göttingen gemeinsam mit Studierenden der Polizeiakademie Hann. Münden und dem Ordnungsamt am vergangenen Dienstagvormittag (03.07.18) in der Göttinger Innenstadt und im Sandweg insgesamt 110 Verkehrsverstöße registriert.

Der überwiegende Teil der Fehlverhaltensweisen, insgesamt 80, gingen dabei auf das Konto von Radfahrern. Bei ihnen ahndeten die Beamten die "klassischen" Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter Rotlichtverstöße, Fahren entgegen der Einbahnstraßenregelung, auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone sowie die Handynutzung am Lenker. Mit Kontrollpunkten in der Burg- und der Jüdenstraße reagierten die Beamten außerdem auf aktuelle Anwohnerbeschwerden über gemeldete Fehlverhaltensweisen von Fahrradfahrern.

Bei den 30 Autofahrern wurden u. a. Verstöße gegen die Ladungssicherung, Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt, Telefonieren während der Fahrt sowie auch Verstöße gegen Ausrüstungsvorschriften festgestellt. Ein PKW-Fahrer saß außerdem vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer.

Die gemeinsame Verkehrskontrollaktion am Dienstag war bereits die vierte ihrer Art seit Jahresbeginn. Insgesamt wurden am 30.04., 23.05., 18.06. und zuletzt am Dienstag (03.07.) in der Göttinger Innenstadt von Polizei und Ordnungsamt auf diesem Wege über 400 unterschiedliche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet.

