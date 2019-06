Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 55-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 55-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten wurde am Mittwoch, den 26.06.19, gegen 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem VW die Neuenländer Straße in Hatten und bog nach links in die Sandhatter Straße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Lkw mit Anhänger eines 22jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen. Durch die Kollision wurde der Pkw nach rechts von der Straße in einen Graben geschleudert. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden wurden auf 8000 Euro geschätzt.

