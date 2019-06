Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Feuerwehrnachwuchs ermittelt Landessieger

Kiel (ots)

Ihren Landesmeister im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr ermitteln die schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren am Sonnabend, dem 22. Juni 2019 Im "Ernst-Rüdiger-Sportzentrum" (Neversfelder Strasse 11, 23714 Malente) in Bad Malente-Gremsmühlen (Kreis Ostholstein) an.

Bis 10 Uhr Eintreffen der Gruppen, 10.30 Uhr Antreten und Begrüßung 11.00 Beginn des Wettbewerbs Siegerehrung ca. 14:15 Uhr

Erwartet werden 12 Jugendfeuerwehren aus Schleswig-Holstein. Die Gruppen haben sich in Vorausscheidungen auf Kreisebene für die Teilnahme qualifiziert. Jeweils neun Jugendliche pro Gruppe müssen in diesem bundeseinheitlich geregelten Wett-bewerb einen feuerwehrtechnischen Teil mit Löschangriff und Knotenübung und im sportli-chen Teil einen Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Einlagen absolvieren. Neben der Fahrkarte zum Bundesentscheid nach Xanten gibt es für die siegreiche Mann-schaft in diesem Jahr wieder den vom Innenminister gestifteten "Wanderpokal des Innenmi-nisters". Diesen wird ein Vertreter des Innenministeriums überreichen

Gäste und Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Wir bitten die Medien herzlich um Vorankündigung und Berichterstattung.

Teilnehmende Gruppen: Kreis Ostholstein: Manhagen, Bad Malente-Gremsmühlen, Benz-Nüchel Kreis Herzogtum Lauenburg: Dassendorf, Schwarzenbek Kreis Plön: Lütjenburg, Schönkirchen, Wankendorf Kreis Schleswig-Flensburg: Amt Steinbergkirche, Ostangeln, Tetenhusen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen vor Ort: - Rüdiger König, stellv. Landes-Jugendfeuerwehrwart, (0151) 17277513

Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell