POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfälle, Feuerwehreinsatz u.a.

Weinstadt: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 20:15 Uhr Donnerstag, 06:20 Uhr wurde in der Traubenstraße ein geparkter Audi zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Pflanzkübel beschädigt

Zwischen Freitag, 26.04.2019 und Montag, 29.04.2019 wurde ein in der Silcherstraße aufgestellter Pflanzkübel der Stadt Welzheim durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim, Tel. 07182 92810.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Durch einen Defekt an einer selbstarbeitenden Maschine begannen am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, zwei Holzplatten in einer Werkstatt in der Stuttgarter Straße zu schmoren. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus und konnte den Brand schnell löschen. Zur Schadenshöhe ist bisher nichts bekannt.

Backnang: Baugerät entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr wurde ein Baugerät, das neben einer Baustelle für Kanalarbeiten zwischen Erbstetten und Maubach gelagert war, entwendet. Das Gerät im Wert von rund 3000 Euro war mit einer Kette gesichert, diese wurde von den Dieben aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Strümpfelbacher Straße einen geparkten Audi. An diesem wurde der Kotflügel vorne rechts beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Im Anschluss an den Unfall stieg der Fahrer zunächst aus, entfernte sich anschließend aber unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

