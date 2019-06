Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Blitzeranlage in Brand gesetzt

Delmenhorst (ots)

Der stationäre Blitzer an der B 211 bei Barghorn in Ovelgönne wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:00 Uhr durch noch Unbekannte in Brand gesetzt. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund des Brandes und der derzeit herrschenden Trockenheit mussten die Feuerwehren Großenmeer und Salzendeich eingesetzt werden, die den Brand allerdings schnell unter Kontrolle bekamen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Sichtung des Gerätes hat ergeben, dass das Ziel des Brandstifters nicht erreicht wurde. Sämtliche gespeicherten Daten der zu schnellen Fahrer sind noch vorhanden und können ausgewertet werden.

