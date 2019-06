Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Im Freibad randaliert

Rhede (ots)

Erheblich getrübt hat das Verhalten mehrerer Jugendlicher am Samstag den Besuch des Freibads in Rhede für die anderen Badegäste. Die sechsköpfige Gruppe hatte am frühen Abend auf dem Gelände randaliert. Als sie daraufhin das Freibad verlassen sollten, zeigte sie sich uneinsichtig und blieben. Als schließlich Polizeibeamte vor Ort erschienen, verhielten sich die 16- und 17-Jährigen weiterhin renitent. Die Beamten fertigten Anzeigen und erteilten den Jugendlichen aus Bocholt Platzverweise.

