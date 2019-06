Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision auf dem Radweg

Bocholt (ots)

Auf einem Radweg in Bocholt-Biemenhorst ist am Samstag eine Pedelec-Fahrerin mit einem entgegenkommenden E-Liegerad zusammengestoßen. Dessen 78 Jahre alter Fahrer aus Rhede erlitt leichte Verletzungen. Eine 71-jährige Rhederin war gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec hinter einem vorausfahrenden Zweirad aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Rhede unterwegs gewesen, als es zu der Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

