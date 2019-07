Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Firmenwagen aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

Mehrere Werkzeugmaschinen haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn aus zwei Firmenwagen gestohlen. Das erste Fahrzeug hatte an der Blumenstraße gestanden, das zweite am Möllenkamp. Die Täter müssen sich zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 23.15 Uhr, gewaltsam Zugang zum Laderaum des Wagens an der Blumenstraße verschafft haben; für den Möllenkamp liegt die Tatzeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell