Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer beim Queren erfasst

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Borken ereignet hat. Ein 21-jähriger Borkener war gegen 18.10 Uhr auf der Ahauser Straße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung zur B70 die Bundesstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 32-jährigen Borkenerin, die auf der B70 in Richtung Weseke fuhr. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Bocholter konnte noch nach rechts ausweichen, touchierte mit seinem Fahrzeug aber ein Verkehrszeichen.

