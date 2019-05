Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerverletzte nach Alleinunfall bei Linkenbach

Linkenbach (ots)

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr am Sonntag, dem 26.05.2019 um 17.40 Uhr, die L265 aus Daufenbach kommend in Richtung Linkenbach. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie, auf gerader Strecke, von der Fahrbahn ab. Durch das Unfallgeschehen wurde sie so sehr verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

