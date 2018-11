POL-PDTR: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Birkenfeld (ots) - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Am Dienstag, dem 27.11.2018, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der B 41 Birkenfeld, Einmündung B 269 (Saarstraße) ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand bog der 42jährige Radfahrer von der Saarstraße nach links auf die B 41 ein, ohne dabei auf die Vorfahrt des Querverkehrs zu achten. Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem PKW, der von einer 18jährigen Frau in Richtung Idar-Oberstein / Bad Kreuznach geführt wurde. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Für ihn verletzten Radfahrer besteht akute Lebensgefahr. Die Führerin des beteiligten PKW blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

