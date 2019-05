Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 27.05.2019 Verkehrsunfallflucht

Alenkirchen (ots)

Eine 40 - jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Fahrzeug in der Ortslage Helmenzen den Bornsweg und beabsichtige nach links in Richtung Altenkirchen-Mitte auf die B 8 einzubiegen. Ein bisher unbekannter Fahrzeug befuhr mit seinem Kastenwagen die B 8, setzte den Blinker rechts um in den Bornwegs abzubiegen. Er verringerte seine Geschwindigkeit überlegte wohl neu und fuhr gerade aus weiter. Hierbei touchierte er mit dem einbiegenden Fahrzeug und fuhr weiter. Keine Hinweise auf Kennzeichen Farbe des Fahrzeuges. Schadenshöhe: ca. 4500.-EUR.

