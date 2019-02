Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht einen Omnibusfahrer und einen Taxifahrer und weitere Zeugen zur Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochmorgen, 27.02.2019, wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich am Dienstagmittag, 26.02.2019, in der Mellumstraße/Uhlandstraße ereignet haben soll. Der Fahrzeughalter eines grauen Pkw Daimler bemerkte Beschädigungen bei seiner Rückkehr zu seinem ordnungsgemäß auf einem Seitenstreifen abgestellten Fahrzeug.

Die aufnehmenden Beamten stellten jeweils Schäden an der vorderen Schürze, am linken Kotflügel und am linken Außenspiegel fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte um die Mittagszeit ein Bus, der aus der Mellumstraße nach links in die Uhlandstraße eingebogen ist, beim Abbiegen gegen den Mercedes gefahren sein. Zu dem Unfallzeitpunkt soll außerdem ein größeres Taxi hinter dem Bus hergefahren sein.

Zur weiteren Aufklärung des angezeigten Sachverhalts bittet die Polizei, dass sich der Bus- und der Taxifahrer bei der Polizei melden. Mögliche weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

