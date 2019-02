Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Polizei sucht ein blaues Fahrzeug als Unfallverursacher und Unfallzeugen

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Dienstag, 26.02.2019, wurde in der Zeit von 07.55 - 17.30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Pflegeheims Am Gut Sanderbusch ein schwarzer Ford C-Max hinten links beschädigt.

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug in der Farbe Blau gehandelt haben dürfte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sande unter der Telefonnummer 04422/684 zu melden.

Rückfragen bitte an:



