Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Fahrradgeschäft: Vier hochwertige Fahrräder entwendet

Burbach (ots)

Einbrecher warfen am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag in Burbach-Wahlbach in der Freier-Grund-Straße auf der Gebäuderückseite eines dortigen Fahrradgeschäfts mehrere Fensterscheiben ein und entwendeten anschließend vier hochwertige Fahrräder aus dem Laden. Die Räder mussten von den Einbrechern dann zunächst noch in dem Geschäft teilweise demontiert werden, um anschließend durch die kleinen Fenster nach draußen transportiert werden zu können.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fahradgeschäfts beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem in dieser Sache ermittelnden Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

