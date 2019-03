Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tabak- und Lottogeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Kreuztal (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte durch Einschlagen einer Glasscheibe in einen innerstädtischen Tabak- und Lottoladen in Kreuztal an der Marburger Straße ein und entwendeten dort u.a. eine größere Menge Zigaretten. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

