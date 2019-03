Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht: Zeuge notiert sich Kennzeichen

Siegen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Samstagmittag in Siegen in der Glatzer Straße durch ein Unfallgeräusch aufmerksam und beobachtete dann einen 76-jährigen Mann, wie dieser sich mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort entfernte und dabei einen Schaden von 2.000 Euro hinterließ. Der Zeuge seinerseits hinterließ an dem beschädigten PKW eine entsprechende Nachricht, so dass der geschädigte Fahrzeugbesitzer der Polizei die entscheidenden Infos zur erfolgreichen Ermittlung des Unfallflüchtigen liefern konnte. Der Senior wurde schließlich von der Polizei zu Hause angetroffen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell