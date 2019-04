Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Totalschaden 26.04.2019, 16:01 Uhr

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei wirtschaftlichen Totalschäden und einer verletzten Person kam es am 26.04.2019 um 16:01 Uhr in der Oberen Langgasse/ Einmündung Gerhard- Hauptmann-Straße. Hierbei befuhr die Fahrerin eines Renault Kangoo die Gerhard-Hauptmann-Straße und wollte nach links die Obere Langgasse abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines geradeausfahrenden Mercedes-Benz und es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10000EUR. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Aufprall zudem leicht verletzt.

