POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am 27.04.2019, um 01:45 Uhr kontrolliert ein Streifenteam der Polizei Frankenthal in der Flomersheimer Straße in Frankenthal einen Audi A4. Während der Verkehrskontrolle können die Beamten Anzeichen eines akuten Drogenkonsums bei dem 41- jährigem Fahrzeugführer feststellen, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wird. Neben den Kosten für die Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 41- Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Da bei einer anschließenden Durchsuchung 10 Gramm Cannabis aufgefunden werden, wird auch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

