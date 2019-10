Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Direktionsleiter Kriminalität

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Kriminalrat Thomas Vogt übernimmt die Leitung der Direktion Kriminalität.

Nachdem Kriminaloberrat Josef Jakobi im Frühjahr in der Ruhestand getreten war, führt ab sofort der 37jährige Sauerländer aus Finnentrop die Direktion Kriminalität. Am 01.10.2019 begrüßten Landrat Dr. Schneider und Polizeidirektor Klaus Bunse Thomas Vogt in der Kreispolizeibehörde und führten ihn in seine neuen Amtsgeschäfte ein. Thomas Vogt begann seine Ausbildung im gehobenen Polizeidienst bei der Polizei in Frankfurt am Main und war dort bis 2010 im Wachdienst und in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung eingesetzt. Im Juli 2010 wechselte er zur Polizei NRW. Nach einer Verwendung im Märkischen Kreis, übernahm er von 2012 bis 2015 Aufgaben in der Ausbildung beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW in Brühl im Bereich Kriminalitätskontrolle. Im Oktober 2015 startete er seine vierjährige Ausbildung zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Schwerpunkte im Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei legte er im Bereich Kriminalitätsbekämpfung. Kriminalrat Vogt sammelte hierbei Erfahrungen im Polizeipräsidium Hagen, dem Landeskriminalamt und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. "Ich freue mich, dass ich direkt nach meinem Aufstieg und Ernennung zum Kriminalrat eine solch verantwortungsvolle Aufgabe im Sauerland übernehmen kann. Ich will meinen Beitrag für die Sicherheit der Menschen im Hochsauerlandkreis leisten."

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell