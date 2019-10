POL-HSK: Diebstähle auf Friedhof

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Auf dem Waldfriedhof in Arnsberg an der Sunderner Straße wurden mehrere Diebstähle festgetellt. Die Täter entwendeten unter anderem Grableuchten und Bronzefiguren von den Gräbern. Bislang sind mindestens 14 Gräber bekannt, an denen die Täter etwas gestohlen haben. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Gräber in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Wir bitten darum, dass betroffene Angehörige sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung setzen.

