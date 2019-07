Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Arbeitsgeräte und Kupfer gestohlen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf das umzäunte Gelände der Recyclinganlage in der Straße "In den Milben" und hebelten zwei Container auf. Daraus entnahmen die Unbekannten diverse Arbeitsgeräte, wie Motorsäge, Bohrmaschine, Werkzeuge u.ä. sowie ca. 20 kg Kupfer im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Der Schaden an den Containern ist eher gering. Bemerkt wurde der Aufbruch am Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203/892029, oder dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

