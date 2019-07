Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Fahrradunfall - Kind schwer verletzt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße - dabei wurde eine 11-Jährige schwer verletzt.

Das Mädchen fuhr um 13:25 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Dr.-Martin-Luther-Straße. Während der Fahrt drehte sie sich nach hinten, um zu ihrer Freundin zu schauen, die ihr auf einem Fahrrad folgte. Nach ersten Ermittlungen kam sie dabei nach rechts ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Toyota. Bei dem Zusammenstoß ging die Heckscheibe des Autos zu Bruch, sodass sich das Mädchen unter anderem Schnittwunden am Kopf zuzog. Die 11-Jährige, die einen Helm trug, kam anschließend zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell