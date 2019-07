Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Industriehafen: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 16.07.2019, beschädigte ein bislang Unbekannter beim Abbiegen einen geparkten Lastwagen und flüchtete anschließend.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Unfallverursacher gegen 12:30 Uhr auf der Einsteinstraße und bog anschließend nach rechts in die Diffenestraße ab. Dabei streifte er einen geparkten Lkw, an dem mindestens 4.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Beamten der Unfallfluchtermittlungsgruppe der Verkehrspolizei Mannheim suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4045 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

