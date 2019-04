Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht in Hessisch Oldendorf - die Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (15.04.2019) kam es im Bereich Hessisch Oldendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 76 Jahre alter Mann die Landesstraße 434 von Hessisch Oldendorf in Richtung Hemeringen. Zwischen der Einmündung Münchhausenring und der Brücke über den Steinbrinksweg geriet plötzlich ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mit einem blauen VW Golf mit "LIP-Kennzeichen" in den Gegenverkehr, so dass der 76-Jährige mit seinem Nissan Quashqai nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der Nissan gegen die Leitplanke und wurde beschädigt.

Der Verursacher, der Fahrzeugführer des blauen "Lipper" Golf, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf (Tel.: 05152/94749-0) zu melden.

