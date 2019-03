Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Anthrazitfarbener Audi A4 mit SÜW-Kennzeichen gesucht

Edesheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer kam gestern Nachmittag (18.03.2019, 16.30 Uhr) in der Edenkobener Straße in einer dortigen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Fahrer des vermutlich anthrazitfarbenen Audi mit SÜW-Kennzeichen hielt nicht an, vielmehr beschleunigte er sein Fahrzeug und machte sich aus dem Staub. Hinweise über den Fahrer und den Vorfall nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

