POL-PDLD: Neuburg am Rhein - Dachstuhlbrand nach Baumfällung

Neuburg am Rhein (ots)

Im Rahmen von Gartenarbeiten fällte ein Gartenbauunternehmen am Montag, dem 18.03.2019, um 08.15 Uhr, in einem Anwesen in der Goethestraße mehrere Tannen. Durch einen kräftigen Windstoß drehte sich eine der Tannen und fiel unkontrol- liert auf eine stromführende Oberleitung, die durch den Baum heruntergerissen wurde. In dem darunter befindlichen Einfamilienhaus kam es zu einem Kurzschluss im Stromverteilerkasten, der anfing zu brennen. Das Feuer breitete sich bis zum Dachstuhl aus und verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Die Feuerwehr Neuburg konnte durch ihren Einsatz einen kompletten Dachstuhlbrand verhindern. Für etwa zwei Stunden mussten die Pfalzwerke den Strom abschalten sodass etwa 50 Haushalte ohne Strom waren. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach waren mit 21 Mann und 7 Einsatzfahrzeugen am Brandort.

