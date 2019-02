POL-HB: Nr.: 0153 --Langer Rückstau nach Verkehrsunfall

Polizei Bremen

Nr.: 0153 --Langer Rückstau nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 1, Fahrtrichtung Hamburg Zeit: 26.02.19, 14.35 Uhr

Am Dienstagnachmittag führte eine Kollision von drei Lastkraftwagen auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Anschlussstelle Hemelingen zu einem langen Rückstau. Ein 58 Jahre alter Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 14.35 Uhr fuhr der 58-Jährige mit seinem Sattelschlepper auf den Lkw eines ebenfalls 58-Jährigen auf. Ein weiterer 58 Jahre alter Lkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Heck des Vorausfahrenden. Der Fahrer des mittleren Lkw musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die anderen beiden blieben unverletzt.

Während zwei der Sattelschlepper weiterhin fahrbereit waren, musste der des verletzten Fahrers aufwendig abgeschleppt werden. Das hatte zur Folge, dass während der Bergungsarbeiten bis etwa 16.45 Uhr zwei Fahrstreifen gesperrt werden mussten. In dieser Zeit ging es nur einspurig an der Unfallstelle vorbei. Um 20.15 konnte auch der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 85.000 Euro.

