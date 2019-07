Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Um ihn persönlich zur Beschuldigtenvernehmung wegen Ladendiebstahls vorzuladen, klingelte eine Funkstreifenbesatzung am 16.07.2019 gegen 19:00 Uhr an der Wohnungstür eines 28-jährigen Zweibrückers. Sofort schlug den Beamten starker Marihuanageruch entgegen, weshalb sie sich entschlossen, die Wohnung zu durchsuchen. Dabei entdeckten sie im Wohnzimmer einen 25-Jährigen, der gerade dabei war, eine Bong mit Cannabis zu rauchen. Die Beamten untersagten das weitere Rauchen und stellten in der Wohnung die besagte Bong, zwei Grinder mit BTM-Anhaftungen und eine geringe Menge Marihuana-Tabak-Gemisch sicher. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

