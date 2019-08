Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

Vier Personen leicht verletzt

Issum (ots)

Am Dienstag (06. August 2019) gegen 16:20 Uhr war ein 80-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn in einem Ford KA auf der Xantener Straße in Richtung Bönninghardt unterwegs. Mit im Wagen saß eine ebenfalls 80-Jährige. An der Ampel-Kreuzung zur Weseler Straße (B58) wollte der 80-Jährige nach links in die Weseler Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Passat. In dem VW saßen als Fahrer ein 52-Jähriger aus Xanten, sowie eine 46-Jährige Beifahrerin. Alle vier Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell