Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen-Unfallflucht auf dem Bornemannplatz

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagmorgen 29.07.2019, gegen 08.00 Uhr, hatte eine Stadthägerin ihren grauen Mazda auf dem Bornemannplatz abgestellt. Sie benutzte einen Parkplatz rechts des Postgebäudes. Als sie am späten Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie dieses erheblich beschädigt vor. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte ihren Pkw hinten links beschädigt. Die Polizei konnte an den beschädigten Stellen Fremdlack sichern. Das Verursacherfahrzeug war demnach ebenfalls in einem Grauton lackiert. Zeugenhinweise auf den möglichen Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Obernkirchen unter Tel.: 05724/8527 entgegen.

